Число вопросов на "Прямую линию с Владимиром Путиным" достигло 1,5 млн

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Более 1,5 млн обращений к президенту России зарегистрировано по состоянию на 10:00 мск четверга в преддверии программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", начало которой планируется в полдень. Инфографика с соответствующими данными продемонстрирована в эфире телеканала "Россия-24" .

Всего поступило 1 521 937 вопросов. Более половины обращений (891 376) приходятся на телефонные звонки, на втором месте - СМС- и ММС-сообщения (399 353). Через мобильное приложение было задано 87 910 вопроса, 83 250 обращений поступило через специальную форму на сайте программы, 60 048 - через соцсети.

Согласно статистическим данным, опубликованным на официальном сайте программы "Прямая линия с Владимиром Путиным", в 2018 году общее число обращений россиян составило 2,7 млн, максимальное количество было зарегистрировано в 2015 году - 3,25 млн вопросов.

О программе

Из любой точки России можно бесплатно дозвониться до единого центра обработки сообщений по номеру 8-800-200-40-40. Позвонить из-за границы можно по телефонам +7-495-539-40-40, +7-499-550-40-40. В виде СМС или ММС вопросы принимаются только с телефонов российских операторов на номер 0-40-40, их можно отправить бесплатно. Объем сообщения не должен превышать 70 знаков, обращения принимаются только на русском языке.

Также обратиться к главе государства можно через мобильное приложение "Москва - Путину" или сайт moskva-putinu.ru (москва-путину.рф).

Обращения принимаются и от пользователей "Одноклассников" и "ВКонтакте". Официальные группы в соцсетях - ok.ru/moskvaputinu и vk.com/moskvaputinu.

Вопросы принимаются до конца эфира. Передача начнется 20 июня в 12:00 мск в эфире телеканалов "Россия-24", "Россия-1", НТВ, ОТР, "Мир", а также Первого канала, радиостанций "Вести ФМ", "Маяк" и "Радио России".