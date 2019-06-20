Патриотическая акция "Горсть памяти" пройдет 22 июня во всех регионах России

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Россияне соберут 22 июня землю с братских захоронений и воду с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны во всех регионах РФ, чтобы передать ее для хранения на территории главного храма Вооруженных сил РФ к 75-летию Великой Победы. Об этом ТАСС сообщил председатель центрального исполнительного комитета Общероссийской общественной организации "Офицеры России" генерал-лейтенант Александр Михайлов.

"В День памяти и скорби 22 июня 2019 в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне Министерство обороны РФ проводит Всероссийскую военно-патриотическую акцию "Горсть памяти". В этот день в 12 часов по местному времени во всех субъектах России состоится торжественный ритуал забора земли с мест братских захоронений. Также планируется осуществить забор воды с мест гибели кораблей и судов в годы Великой Отечественной войны", - сказал Михайлов.

По его словам, кисеты с землей и капсулы с водой доставят с воинскими почестями в Подмосковье. "В дальнейшем их поместят в гильзы артиллерийских снарядов и установят на прихрамовой территории главного храма Вооруженных сил РФ - в историко-мемориальном комплексе "Дорога памяти", - добавил генерал.

Михайлов рассказал, что гильзы с землей будут доставлены и размещены ко дню празднования 75-летия Великой Победы.

По его словам, на территории Российской Федерации учтено более 17 тыс. воинских захоронений периода Великой Отечественной войны и более 10 тыс. захоронений на территории иностранных государств.