Марк Хэмилл предложил заменить звезду Трампа на Аллее славы знаком в память о Кэрри Фишер

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах" (Star Wars), предложил заменить звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде знаком в память о покойной актрисе Кэрри Фишер, сыгравшей в киносаге принцессу Лею Органу. С такой инициативой Хэмилл выступил в среду в Twitter.
Актер ретвитнул публикацию газеты The Hill о том, что в 2018 году городской совет Западного Голливуда единогласно принял резолюцию, призывающую городские власти убрать с Аллеи славы звезду Трампа. "Туда ему и дорога! (и я точно знаю, кто должен занять его место...)", - написал Хэмилл, снабдив свою публикацию хэштегом #AStarForCarrie (звезда для Кэрри).
Good riddance! (and I know just who should replace him....)#AStarForCarrie ⭐️ https://t.co/DF53fOxshK— Mark Hamill (@HamillHimself) 19 June 2019
Актриса умерла 27 декабря 2016 года на 61-м году жизни через несколько дней после сердечного приступа. Исполнительница роли принцессы Леи Органы в серии фильмов "Звездные войны" также снималась в кинокартинах "Когда Гарри встретил Салли" (When Harry Met Sally..., 1989), "Сердцеедки" (Heartbreakers, 2001) и других. Она автор романа "Открытки с края бездны", который был экранизирован.
Ранее звезда действующего президента США неоднократно подвергалась актам вандализма. В последние годы ее обливали фальшивой кровью, рисовали на ней свастику, "сажали в тюрьму", накладывая на нее имитацию решетки, несколько раз разбивали. Президент США удостоился звезды на Аллее славы Голливуда в 2007 году за реалити-шоу "Ученик" (The Apprentice) на телеканале NBC, в котором он выступал в качестве ведущего. В этой программе участники боролись за право работать в одной из компаний Трампа.