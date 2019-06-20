Марк Хэмилл предложил заменить звезду Трампа на Аллее славы знаком в память о Кэрри Фишер

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Актер Марк Хэмилл, известный по роли Люка Скайуокера в "Звездных войнах" (Star Wars), предложил заменить звезду президента США Дональда Трампа на Аллее славы в Голливуде знаком в память о покойной актрисе Кэрри Фишер, сыгравшей в киносаге принцессу Лею Органу. С такой инициативой Хэмилл выступил в среду в Twitter.

Актер ретвитнул публикацию газеты The Hill о том, что в 2018 году городской совет Западного Голливуда единогласно принял резолюцию, призывающую городские власти убрать с Аллеи славы звезду Трампа. "Туда ему и дорога! (и я точно знаю, кто должен занять его место...)", - написал Хэмилл, снабдив свою публикацию хэштегом #AStarForCarrie (звезда для Кэрри).