Эксперты: повышение пособия на ребенка необходимо, но может обременить некоторые регионы

Справедливой мерой назвала данное решение уполномоченный по правам ребенка в Новгородской области Елена Филинкова. "Если посмотреть на ситуацию, то мы говорим об отпуске по уходу за ребенком, он предполагает какую-то оплату. До полутора лет достаточно серьезная оплата для всех, а вот вторая часть отпуска - ситуация иная. Получается, возможность ухаживать за ребенком продлили, но фактически эту часть отпуска не оплатили. Сейчас этот вопрос поднят, и, я считаю, что это социально справедливая мера", - сказала она.

Прожиточный минимум на ребенка составляет в России около 10 тыс. рублей, максимальный размер в 22 тыс. рублей установлен в Чукотском автономном округе, минимальный, чуть более 8,1 тыс. рублей, - в Белгородской области.

О том, что размер пособия будет равен региональному прожиточному минимуму на ребенка, сообщил 19 июня глава Минтруда РФ Максим Топилин. До этого премьер-министр РФ Дмитрий Медведев предложил повысить "историческое пособие в 50 рублей", которое за 25 лет ни разу не индексировалось.

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Повышение до уровня прожиточного минимума пособий на детей от полутора до трех лет поможет многим семьям, особенно многодетным, считают опрошенные ТАСС эксперты. Однако, отмечают они, возможности регионов разнятся, и не каждый субъект выдержит это дополнительное финансовое бремя.

С экспертом согласна детский омбудсмен Красноярского края Ирина Мирошникова. "До полутора лет мама в декретном отпуске, она получает значительную часть заработка. А начиная с полутора и до трех лет система начинает "проваливаться", - сказала она, добавив, что также с полутора лет не всегда есть возможность отдать ребенка в детский сад на полный день.

Детский омбудсмен в Вологодской области Ольга Смирнова отметила, что к ней поступает много обращений от мам, которым не на что жить с достижением полутора лет ребенком. "Многие наши одинокие мамы попадают в полный цейтнот, когда одни воспитывают детей, нет детсада - встает вопрос, на что жить с полутора до трех лет. Они приходят ко мне", - рассказала она.

По мнению депутата Самарской губернской думы Алексея Лескина, любая выплата поможет семьям, в которых есть дети. "Люди будут рады любой помощи. Многие выплаты сейчас требуют индексации, сейчас ряд пособий слишком малы, чтобы обеспечивать ребенка", - добавил он.

Действующие меры

В регионах есть различные меры поддержки семей с детьми. Так, в Ханты-Мансийском автономного округе - Югре с 2006 года выплачивается пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет, если малыш не посещает государственный или муниципальный детский сад. "С финансированием этой выплаты в регионе никогда не было проблем. Сейчас его размер - чуть более 7,5 тыс. рублей, в 2018 году получателями были более 8 тыс. человек", - сообщила ТАСС замдиректора - начальник управления социальной поддержки и помощи департамента социального развития Югры Людмила Низамова.

В Карелии есть несколько форм финансовой поддержки семей с детьми, но ни одна из них не связана с указанным возрастом ребенка - от полутора до трех лет, рассказал ТАСС и.о. министра соцзащиты республики Алексей Детков. Все пособия назначаются семьям с детьми до 16 или до 18 лет. Размер пособий сильно разнится: 162 рубля в месяц получают семьи с детьми, чей доход ниже величины прожиточного минимума, 12-13 тыс. в месяц в зависимости от района проживания - семьи после рождения третьего ребенка. Эта выплата формируется из федерального и регионального бюджетов.

В Тамбовской области уже действует региональный вид ежемесячного пособия на детей в возрасте от полутора до трех лет, рассказали ТАСС в областном управлении соцзащиты. Соответствующий закон приняли в 2017 году, первые выплаты начались в середине 2018-го. Беспрецедентная для региона мера социальной поддержки рассчитана на женщин, родивших первенца до 25 лет и постоянно проживающих на территории Тамбовской области. Размер выплаты составляет 3 тыс. рублей. На реализацию закона, действие которого продлится до конца 2022 года, из бюджета области потребуется более 400 млн рублей, пособием смогут воспользоваться около 8 тыс. молодых мам, на 1 июня этого года его получают 1189 семей.

"Мамы в возрасте до 25 лет - самая болезненная для нас категория с точки зрения демографии, закон призван стимулировать таких женщин к рождению первого ребенка. Пособие позволяет поддержать молодых родителей, которые только окончили вуз и не имеют высокооплачиваемой работы или же пока только получают образование", - сказала начальник отдела управления соцзащиты и семейной политики региона Марина Корякина.

В Республике Коми малоимущие семьи получают компенсацию платы за детский сад, в 2019 году на это выделено 138,1 млн рублей. Выплачивается региональный семейный капитал в 150 тыс. рублей при рождении третьего или последующего ребенка, сообщили в Минобразования региона. Различные виды пособий выплачивают в Самарской, Рязанской областях. В Калининградской области выплачивается региональное пособие при рождении ребенка, основной и дополнительный региональный материнский капитал при рождении третьего и последующего ребенка. Размер пособия варьируется от 100 тыс. рублей при рождении третьего малыша до 1 млн рублей при появлении на свет тройни.

Бремя на чьи плечи

В регионах позитивно оценивают решение повысить размер пособий на детей от полутора до трех лет, но пока не понимают, как оно будет финансироваться. "На сегодня непонятен источник финансирования данного пособия. Поэтому в настоящее время невозможно говорить о том, сколько средств понадобится на данную выплату и какая нагрузка ляжет на региональный бюджет", - сказала Низамова.

"У регионов разные возможности. Если это будет федеральная поддержка регионам, то будет большим плюсом, а если ляжет на плечи регионов, то, конечно, осложнит финансовую ситуацию, особенно в дотационных субъектах", - опасается детский омбудсмен в Вологодской области.

Если существующий механизм финансирования компенсационных выплат не будет изменен, то региональные бюджеты не получат дополнительной нагрузки в связи с предложением премьер-министра, прокомментировал ТАСС и.о. министра соцзащиты Карелии Алексей Детков. Так, по действующему сейчас порядку выплаты во время декретного отпуска идут из бюджета работодателя. В случае, если женщина уволилась или ее сократили перед декретом, она получает пособие из федеральных средств.

В министерстве социально-демографической и семейной политики Самарской области считают, что повышение ежемесячного пособия по уходу за ребенком с полутора до трех лет позволит повысить уровень жизни семей с детьми, но вопрос финансовой обеспеченности меры, механизм ее реализации требуют уточнения. В управлении социальной защиты Тамбовской области надеются, что такая мера будет софинансироваться из федерального бюджета, поскольку "местные бюджеты ее попросту не потянут".

В Калининградской области уже подсчитали примерные расходы, получателями новой выплаты в регионе с 1 января 2020 года могут стать более 14 тыс. семей, воспитывающих детей в возрасте от полутора до трех лет, сообщил ТАСС заместитель председателя правительства Калининградской области Илья Баринов. "На осуществление такой выплаты в 2020 году региону потребуется порядка 2 млрд рублей исходя из величины прожиточного минимума на ребенка, установленной в регионе в размере 11459 рублей, - сообщил Баринов. - Регион предпримет все необходимые меры для организации осуществления этой новой выплаты в установленные сроки".

"Предварительный расчет на всех детей в семьях с доходом ниже двух прожиточных минимумов показывает, что потребность денежных средств на выплату пособия составляет более 1 млрд рублей. Выделить денежные средства из бюджета Рязанской области в указанном размере не представляется возможным. В связи с этим предлагаем в качестве источника финансирования указанной меры использовать средства федерального бюджета", - сообщили ТАСС в министерстве труда и социальной защиты населения Рязанской области.

На фастфуд или квартиру

С увеличением пособия есть риск стимулировать неблагополучные семьи, которые существуют на детские выплаты, но для таких случаев есть социальные службы, отмечают собеседники ТАСС. "Неблагополучных семей у нас в области - малые доли процента, а поддержка нужна огромному количеству порядочных семей. Не везде платятся такие зарплаты, чтобы отец мог один на свой заработок обеспечить семью, пока супруга ухаживает за ребенком, а чтобы обеспечить троих или четверых детей - это огромные сложности. У нас каждая третья семья, которая находится на уровне бедности - это семья с детьми. Если в каких-то семьях средства будут тратиться не на ребенка, то это вопрос социальной защиты, вопрос контроля", - сказала ТАСС детский омбудсмен в Новгородской области Елена Филинкова.

Представитель комитета по здравоохранению, демографии и социальной политике Самарской губернской думы Лескин считает, что инициатива Медведева не приведет к всплеску рождаемости в неблагополучных семьях. "Выплата не столь большая, чтобы только ради нее планировать детей. Так, материнский капитал не приводит к всплеску рождаемости, напротив, в регионе этот показатель снижается", - сказал он. С ним согласна и уполномоченный по правам ребенка в Югре Татьяна Моховикова. "Я не думаю, что данное увеличение размера пособия будет критерием для неблагополучных семей, чтобы рожать новых детей ради денег", - сказала она ТАСС.

По мнению директора карельского благотворительного фонда "Мама-дом" Людмилы Драгуновой, в организации поддержки семей крайне важна адресность. Фонд предоставляет кров и помощь беременным женщинам и матерям с маленькими детьми, оказавшимся в трудных жизненных ситуациях. "Мы учим женщин вести бюджет, учим грамотно тратить деньги, покупать продукты, а не фастфуд, чтобы они умели готовить. [В таких ситуациях] большинство денег не идет на помощь детям, а тратится на инфантилизм матерей. Можно дать хоть 50 тыс. сегодня, но они пойдут на сладости, а завтра маме с ребенком опять будет нечего есть, и опять они попросят помощи. Эта ситуация глобальная", - рассказала собеседник агентства.

В то же время Драгунова подчеркнула, что матерям, умеющим управляться с бюджетом, но которые остаются без работы вдвоем с ребенком, системная финансовая поддержка всегда необходима. "Рассчитывать полностью на алименты тяжело: мужчина может их задержать или вовсе не заплатить, а квартира съемная, за нее нужно платить. Возможно, адресная помощь могла бы пойти на оплату договора по найму жилья, это бы здорово помогло. Женщины часто попадают к нам со съемных квартир, когда им становится нечем платить. Хотя бы эту проблему можно бы решить", - отметила Драгунова.