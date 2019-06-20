Суд в Москве впервые оштрафовал обвиняемого по новой статье административного кодекса

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Солнцевский суд Москвы назначил административный штраф в размере 10 тыс. рублей в отношении Сергея Соскова, который был признан виновным по новой статье об административном правонарушении - о возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь суда Георгий Енгибаров.

"Постановлением Солнцевского районного суда Сосков Сергей Владимирович признан виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного статьей 20. 3. 1 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 тыс. рублей в доход государства", - сказал представитель суда, отметив, что данное решение суда еще не обжаловано. Подробностей административного дела в суде не рассказали, но уточнили, что обвиняемый нигде не работает, имеет среднее образование и зарегистрирован в Тверской области.

Статья 20.3.1 КоАП РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства") влечет наложение штрафа от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательные работы на срок до 100 часов, или административный арест на срок до 15 суток. Она появилась после принятия поправок, которые ввели механизм административной преюдиции к ч. 1 ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства"), которая предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.