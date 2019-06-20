Указавшего годовой доход в 3 копейки амурского депутата проверит прокуратура

БЛАГОВЕЩЕНСК, 20 июня. /ТАСС/. В отношении депутата Законодательного собрания Амурской области, который указал в сведениях о доходах за 2018 год 3 копейки, проводится проверка. Об этом в четверг сообщил ТАСС начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции региональной прокуратуры Дмитрий Самарин.

"Проверка организована. По ее результатам уже будем делать выводы, в том числе и о том, есть ли необходимость проверки сведений остальных депутатов", - сказал Самарин.

Он уточнил, что проверку начали после того, как информация о доходах депутата появилась в СМИ. Ее результаты должны быть известны в следующем месяце.

Ранее сообщалось, что депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш задекларировал за 2018 год доход в 3 копейки.

Член партии ЛДПР Труш является депутатом с 6 апреля 2017 года. Он окончил Амурский государственный университет по специальности дизайнера по интерьеру. Работал дизайнером, был индивидуальным предпринимателем. В его декларации за 2017 год было указано отсутствие доходов.