{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин выделит 4 млрд рублей 40 регионам на создание ясельных мест в детских садах

Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил, что деньги необходимо использовать максимально эффективно

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит 4 млрд рублей 40 регионам на создание новых мест в ясельных группах детских садов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Корректируем мы ряд субсидий, в частности, дополнительные суммы, которые направляются регионам на софинансирование расходов по созданию мест в ясельных группах. Речь идет о 4 млрд рублей для 40 регионов", - сказал Медведев.

Он подчеркнул важность того, чтобы эти средства "использовались максимально эффективно, чтобы появлялись новые места, и все, кто хочет использовать эти возможности, могли бы без проблем отдать ребенка в ясли".

Теги
Медведев, Дмитрий АнатольевичРоссия
Суд в Москве впервые оштрафовал обвиняемого по новой статье административного кодекса
Виновный выплатит штраф в размере 10 тыс. рублей
Читать полностью