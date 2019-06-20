Кабмин выделит 4 млрд рублей 40 регионам на создание ясельных мест в детских садах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство России дополнительно выделит 4 млрд рублей 40 регионам на создание новых мест в ясельных группах детских садов. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев на заседании правительства.

"Корректируем мы ряд субсидий, в частности, дополнительные суммы, которые направляются регионам на софинансирование расходов по созданию мест в ясельных группах. Речь идет о 4 млрд рублей для 40 регионов", - сказал Медведев.

Он подчеркнул важность того, чтобы эти средства "использовались максимально эффективно, чтобы появлялись новые места, и все, кто хочет использовать эти возможности, могли бы без проблем отдать ребенка в ясли".