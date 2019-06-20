В "Ассоциации цыган" заявили о возвращении цыганских семей в Чемодановку

ВОЛГОГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Выехавшие после инцидента в селе Чемодановка Пензенской области к своим родственникам в Волгоградскую область цыганские семьи вернулись домой, сообщил журналистам руководитель межрегиональной организации "Ассоциация цыган" Артур Горбатов.

"В Волгоградской области находилось четыре-пять семей из Пензенской области, это около 30 человек, они уже выехали из региона и возвращаются домой. Некоторые поехали к своим родственникам в Астраханскую область", - сказал Горбатов.

Руководитель астраханской цыганской общины, член конфессионального совета при губернаторе Астраханской области Григорий Кузменко сообщил ТАСС, что в Ахтубинске продолжают находиться выехавшие ранее из Пензенской области 46 человек. "Пока информации о том, когда они будут возвращаться домой, у меня нет", - сказал он.

При этом власти Бессоновского района Пензенской области пока не располагают данными о возвращении цыган в село.

"Пока нет, не возвращаются в Чемодановку. Те цыгане, которые были напуганы и уехали из других населенных пунктов - Бессоновки, Палеологово - возвращаются, почти все вернулись. По данным на вчерашний вечер сообщений о возвращении [представителей цыганской общины] в Чемодановку пока нет", - сказал собеседник агентства.

В результате драки в Чемодановке 13 июня погиб один человек, один в тяжелом состоянии был госпитализирован, травмы получили еще три человека. По данным полиции, причиной инцидента стал бытовой конфликт. В полицию были доставлены более 170 человек, по факту происшествия возбуждены уголовные дела.

В новость были внесены изменения (12:05 мск) - добавлен комментарий местных властей.