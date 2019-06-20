Медведев ждет притока высококвалифицированных кадров в ФССП с повышением статуса приставов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Повышение статуса сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) поможет привлечь к этой работе больше высококвалифицированных кадров. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, выступая на заседании правительства, на котором рассматривается в том числе законопроект о статусе сотрудников ФССП.

"Закон сегодня будет представлен. Надеюсь, это позволит привлекать в службу высококвалифицированных специалистов и будет мотивировать сотрудников к качественному исполнению своих обязанностей", - сказал премьер-министр.

"Служба судебных приставов - это действительно особое ведомство, сотрудники имеют право применять огнестрельное оружие, спецсредства. На них возложены государственно-властные полномочия, которые свойственны правоохранительным органам", - отметил Медведев.

ФССП России относится к системе федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрено прохождение федеральной государственной гражданской службы. Законопроектом предлагается отнести службу в ФССП России к государственной службе и установить правовые, организационные и финансово-экономические основы прохождения нового вида государственной службы в органах принудительного исполнения.

17 июня законопроект был одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности.