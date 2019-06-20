Песков: россияне часто присылают на прямую линию вопросы о здравоохранении и доходах

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Большое количество обращений граждан к президенту России в рамках "Прямой линии с Владимиром Путиным" касаются тем здравоохранения и уровня доходов населения, сообщил в четверг в эфире Первого канала пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Он отметил, что по большей части темы, которые волнуют россиян перед общением с президентом, достаточно легко прогнозируются.

"Продолжается реформа системы здравоохранения, это, естественно, провоцирует очень большой интерес граждан. По здравоохранению [поступает] большое количество вопросов, также по уровню доходов", - сказал он.

"С одной стороны набор тем достаточно традиционен, но, с другой стороны, акценты из года в год смещаются. Например, года четыре тому назад очень много было обращений по проблеме образования, в этом году - практически нет", - добавил пресс-секретарь российского лидера.