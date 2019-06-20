СК предложил ввести статьи за врачебные ошибки в Уголовный кодекс

ТАСС, 20 июня. Следственный комитет России разработал изменения в Уголовный кодекс, согласно которым вводятся новые статьи. Они предусматривают ответственность за врачебные ошибки. Документ размещен для общественного обсуждения на федеральном портале нормативных правовых документов.

В случае, если поправки будут приняты, в УК появятся две новые статьи. Первая - 124.1 ("Ненадлежащее оказание медицинской помощи"). Вторая - 124.2 ("Сокрытие нарушения оказания медицинской помощи"). Одновременно с этим будет изложена в новой редакции ст. 235 УК РФ ("Незаконное осуществление медицинской и (или) фармацевтической деятельности").

Из документа следует, что ст. 124.1 УК предусматривается наказание в виде ограничения свободы с лишением права занимать определенные должности, принудительные работы либо лишение свободы на срок до 6 лет в случае гибели 2 и более пациентов.

По ст. 124.2 УК будут привлекать врачей за внесение недостоверных сведений в документацию, за ее подмену, сокрытие. Наказание по статье может составить от штрафа до 4 лет лишения свободы.

По ст. 235 УК планируется ввести максимальное наказание до 7 лет лишения свободы в случае смерти 2 и более лиц.

СК также разработал поправки к закону "Об основах охраны здоровья граждан в РФ". Согласно им, врачи, которые не работали по своей специальности более 5 лет, а также осужденные за ненадлежащее оказание медпомощи, могут быть допущены к осуществлению фармацевтической или медицинской деятельности в соответствии с полученной ими специальностью после обучения по дополнительным профессиональным программам (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) и аккредитации специалиста.