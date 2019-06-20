Комитет по ветеринарии Крыма просит возбудить дело об убийстве двух крокодилов

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Государственный комитет по ветеринарии Республики Крым просит прокуратуру Киевского района Симферополя провести проверку и решить вопрос о возбуждении уголовного дела в связи с убийством двух нильских крокодилов, сообщил в четверг ТАСС глава комитета Валерий Иванов.

Ранее на сайте комитета была опубликована информация о находке двух голов крокодилов, обнаруженных в одном из дворов многоквартирного жилого дома в Симферополе.

"Мы передали все материалы проверки в прокуратуру Киевского района для возбуждения уголовного дела. Работники прокуратуры вместе с полицией подключились сразу, как только мы им сообщили об обнаружении голов крокодилов", - сообщил Иванов.

По его словам, по предварительному осмотру, крокодилы были нильскими, привезенными, скорее всего, из Египта для открытия фермы или показа.

"Это были взрослые особи, предположительно, нильские крокодилы. Их убили, вероятнее всего, из-за того, что заказчик мог передумать в последний момент, поэтому поставщики убили рептилий", - считает он.