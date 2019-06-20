Минздрав разработал требования к доступу родственников в реанимацию

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Минздрав РФ разработал порядок посещения пациента в реанимационном отделении родственниками или законными представителями. Соответствующий документ опубликован в четверг на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Утвердить общие требования к организации посещения пациента родственниками и иными членами семьи или законными представителями пациента в медицинской организации, в том числе в ее структурных подразделениях, предназначенных для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, при оказании ему медицинской помощи в стационарных условиях согласно приложению", - говорится в документе.

Согласно порядку, родственники или иные представители в первую очередь должны получить согласие от лечащего врача и заведующего отделением на посещение. При этом у посетителей не должно быть признаков острых инфекционных заболеваний, однако, предоставления справки о состоянии здоровья не требуется. Медицинские работники в свою очередь проводят краткую беседу, психологически подготавливая родственников к тому, что они могут увидеть в отделении. Обязательно наличие бахил, халата, маски, шапочки, вымытые руки, а также отключение мобильных телефонов и других устройств.

К посещению не допускаются люди в алкогольном или наркотическом опьянении и дети до 12 лет. Одновременно в палате могут находиться не более двух посетителей. "Посетители, не являющиеся прямыми родственниками пациента, допускаются в структурные подразделения медицинской организации, предназначенные для проведения интенсивной терапии и реанимационных мероприятий, в сопровождении близкого родственника (отца, матери, жены, мужа, взрослых детей). Посетитель соблюдает тишину, не затрудняет оказание медицинской помощи другим пациентам, выполняет указания медицинских работников, не прикасается к медицинским приборам", - указывается в правилах. В случае необходимости проведения пациенту инвазивных процедур [инъекций, операции] посторонние обязаны покинуть палату по просьбе медработников.

Ранее возможность посещения пациента и пребывание с ним в медицинской организации предусматривалась законом "Об основах охраны здоровья". При этом законодательство не содержало прямых отсылок на обязанность медицинской организации обеспечивать возможность посещения пациентов, находящихся в реанимации или палате интенсивной терапии.

В конце мая президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает медицинские организации предоставлять доступ в реанимационные отделения родственникам пациента. В частности, закон предусматривает, что Минздрав утвердит общие требования к организации посещения пациента при оказании ему медпомощи в стационарных условиях.