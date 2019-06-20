Рособрнадзор сообщил о росте результатов школьников на ЕГЭ по истории за последние годы

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Качество исторического образования в школах с момента утверждения историко-культурного стандарта в 2013 году повысилось, результаты обучающихся на Едином государственном экзамене (ЕГЭ) по истории за последние годы также выросли. Об этом сообщил в четверг глава Рособрнадзора Сергей Кравцов в ходе общего собрания Российского исторического общества (РИО) в Музее Победы на Поклонной горе в Москве.

Глава Рособрнадзора уточнил, что контрольно-измерительные материалы для итоговой аттестации школьников после 9-го и после 11-го классов еще в 2015-2016 годах были приведены в соответствие с историко-культурным стандартом. За последние годы в экзаменационной модели ЕГЭ по истории произошел постепенный переход от проверки фактологических знаний к оценке понимания исторических процессов, умения устанавливать связи между событиями и рассуждать с опорой на исторические материалы, что, по словам Кравцова, крайне важно для современных школьников.

"Очень важно, что это способствовало положительной динамике качества исторического образования. Приведу конкретные факты: в 2014 и 2015 годах результаты ЕГЭ по истории были одними из самых низких по выборным предметам... средний балл составлял 46. В 2019 году ЕГЭ завершился - это 55 баллов. И мы считаем, что благодаря этой работе у нас повышается качество исторического образования", - сказал Кравцов.

По его словам, выросло и число высокобалльников. Если в 2014 году их было 20%, то в 2019 году порядка 40% школьников получили высокие баллы за ЕГЭ по истории.

Историко-культурный стандарт, утвержденный в 2013 году, включает в себя перечень обязательных для изучения тем, понятий и терминов, событий и персоналий, основные подходы к преподаванию отечественной истории в современной школе, принципиальные оценки ключевых событий прошлого, а также перечень "трудных вопросов истории", вызывающих острые дискуссии в обществе.