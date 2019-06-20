NY Post: американец построил пирамиду из центов и намерен войти в Книгу рекордов Гиннесса

НЬЮ-ЙОРК, 20 июня. /ТАСС/. Три года потратил американец Кори Нильсен из Феникса (штат Аризона), чтобы построить пирамиду и попытаться войти в Книгу рекордов Гиннесса. В строительстве пирамиды использовано более миллиона медных монет достоинством в один цент США, сообщила газета New York Post.

Самую большую в мире пирамиду из центов Нильсен построил в своем гараже и выставил фотографии разных этапов строительства в видеохостинге YouTube. Он запечатлел процесс закладки фундамента и завершение возведения пирамиды. Американец назвал пирамиду Cooper Beast.

"На строительство пирамиды я потратил в общей сложности 1,8 года из трех, в течение которых продолжался весь процесс", - рассказал Нильсен. Он отметил, что уже направил заявку в офис отделения Книги рекордов Гиннесса для официальной регистрации своего достижения, и ему пообещали в ближайшие недели прислать экспертов.

Для строительства уникальной пирамиды Нильсену понадобилось 1 млн 30 тыс. 315 медных монет достоинством в один цент. Это количество эквивалентно $10 тыс. В возведении сооружения потребовалась помощь пользователей интернета: многие из них откликнулись на призыв американца и присылали ему по почте "строительный материал".

После того, как пирамида будет зарегистрирована в Книге рекордов Гиннесса, Нильсен собирается разрушить ее и все центы обменять в банке на бумажные деньги. Процесс разрушения и передачи монет в обменный пункт американец также собирается снять на видео и выставить в YouTube. Он анонсировал строительство новой пирамиды: на этот раз из 4,1 млн монет достоинством 25 центов. Содействие в этом ему уже пообещали оказать владельцы казино.

В настоящее время в Книге рекордов Гиннесса зарегистрирована пирамида из монет, которую в 2014 году построили в Вильнюсе. Она возведена из 1 млн 935 монет достоинством в один литовский цент - национальной валюты, которая использовалась в стране до перехода на евро. Стоимость сооружения в переводе на евро составила чуть менее 3 тыс.