Один из задержанных по подозрению в ранении полицейского в Подмосковье подростков отпущен

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Один из подростков, задержанный по подозрению в ранении ножом полицейского при проверке документов в подмосковном Фрязине, отпущен. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

"На причастность к совершенному преступлению проверялись оба подростка, однако по результатам проведения следственных действий установлено, что только один из них нанес полицейскому травмы и ножевое ранение", - сообщила Врадий.

Подозреваемый задержан, в ближайшее время будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти, опасного для жизни или здоровья). Ранее сообщалось, что задержаны двое подростков 2002 и 2001 годов рождения.

По данным следствия, 19 июня во дворе жилого дома во Фрязине сотрудники уголовного розыска остановили двух молодых людей, один из которых по приметам был схож с возможно причастным к преступлению. При проверке документов подростки стали оказывать сопротивление, один из них ранил полицейского ножом в живот. Сотрудник полиции госпитализирован, ему оказывается вся необходимая помощь.