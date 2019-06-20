Путин: МЧС будет выделено более 12 млрд рублей в 2019 и 2020 годах для повышения зарплат

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. МЧС для повышения зарплат сотрудникам в этом и следующем году будет выделено в общей сложности более 12 млрд рублей. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе прямой линии.

"В МЧС сложилась не самая лучшая ситуация. Буквально в последние несколько месяцев мы с министром [Евгением] Зиничевым об этом много раз говорили, он постоянно ставил вопрос в правительстве на этот счет, решение принято: в этом году МЧС будет выделено 4,3 млрд рублей, что позволит поднять заработную плату сотрудникам до 24 тыс. рублей примерно. И на следующий год предусмотрено двумя траншами по полугодию - 8 млрд за год. Соответственно зарплата должна вырасти где-то до 32 тыс", - сказал он, отвечая на вопрос калининградского пожарного, зарплата которого составляет 16 тыс. рублей, а зарплата его коллег - 12-13 тыс.

Пожарный также рассказал, что его коллегам приходится работать на нескольких работах, при этом людей в пожарных частях не хватает. "Работать некому, по два-три человека в карауле", - пояснил он.

Ранее глава Зиничев на "правительственном часе" в Совете Федерации сообщил, что МЧС усиливает боевые и надзорные подразделения. В частности, планируется довести среднюю численность расчетов на пожарных автомобилях до 4-5 человек. В начале 2018 года численность боевых расчетов пожарных автомобилей составляла всего два-три человека при нормативном значении шесть человек. Он также отметил, что МЧС подготовило предложения по повышению размеров оплаты труда.

"Мы планируем увеличить заработную плату как сотрудников, так и работников [гражданских специалистов], выполняющих в одном коллективе одинаковые задачи, связанные с риском для жизни", - сказал Зиничев.