Путин считает главным способом решения проблемы уровня жизни рост производительности труда

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Увеличение производительности труда и развитие экономики являются главными условиями для повышения уровня жизни в России, заявил президент России в четверг в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным". "Вообще генеральный способ решения проблемы - это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан. Все остальное - это сопровождающие вещи", - сказал Путин.

При этом президент отметил, что россиянам действительно стало тяжелее жить, поскольку несколько лет назад страна столкнулась с несколькими шоками, подорвавшими ситуацию на отечественном рынке и отрицательно сказавшись на социальной сфере. "Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками - это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или внешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных - нефть, нефтепродукты, газ, углеводород, металлы, химические удобрения, химия вообще, некоторые другие товары. Поэтому у нас произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере", - сказал он. Реальные доходы россиян Путин также отметил, что реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, наибольший спад был в 2016 году. Сейчас доходы постепенно восстанавливаются, заявил президент. "Действительно реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы стали восстанавливаться", - сказал он. Президент отметил, что темпы роста реальной зарплаты на май 2019 год составили 2,8%. "По реальной заработной плате. В 18-м году темп роста был 8,5%. Сейчас у нас - 2%, в мае посчитали 2,8%", - сказал Путин.

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Президент добавил, что, во-первых, в прошлом году рост был "восстановительным". "А во-вторых, все-таки все уровни власти старались выполнить указы 12-го года. И в конце года даже начали начислять, начислять, начислять. Поэтому, кстати говоря, может быть, что-то не выполнено по указам 12-го года, но, если бы их не было, не было бы и такого результата, потому что это заставляет все органы власти работать и добиваться результата", - отметил он. Президент добавил, что повышение зарплаты с начала года коснулось 44 млн человек. "Мы повысили минимальный уровень размера оплаты труда, повысили его до прожиточного минимума. Кстати говоря, в первом случае при повышении заработной платы это коснулось 44 млн человек так или иначе, много или мало люди получали", - сказал российский лидер. Он отметил, что повышение минимального размера оплаты труда затронуло 3,7 млн человек. "В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащих", - добавил президент. Разница зарплат по отраслям и регионам Путин отметил существование большой разницы в зарплатах по отраслям и регионам России.

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