Путин считает главным способом решения проблемы уровня жизни рост производительности труда

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Увеличение производительности труда и развитие экономики являются главными условиями для повышения уровня жизни в России, заявил президент России в четверг в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".
"Вообще генеральный способ решения проблемы - это повышение производительности труда, развитие экономики и на этой базе увеличение текущего уровня жизни граждан. Все остальное - это сопровождающие вещи", - сказал Путин.
При этом президент отметил, что россиянам действительно стало тяжелее жить, поскольку несколько лет назад страна столкнулась с несколькими шоками, подорвавшими ситуацию на отечественном рынке и отрицательно сказавшись на социальной сфере.
"Это действительно так, поэтому я обозначил эту тему как одну из наиболее острых и важных. Напомню, что несколько лет назад мы столкнулись с несколькими сразу шоками - это даже не внешние шоки, связанные с так называемыми санкциями или внешними ограничениями, а с ситуацией на рынке в отношении наших традиционных товаров экспортных - нефть, нефтепродукты, газ, углеводород, металлы, химические удобрения, химия вообще, некоторые другие товары. Поэтому у нас произошел такой малоприятный элемент в экономике и в социальной сфере", - сказал он.
Реальные доходы россиян
Путин также отметил, что реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет, наибольший спад был в 2016 году. Сейчас доходы постепенно восстанавливаются, заявил президент.
"Действительно реальные доходы граждан сокращались в течение нескольких лет. Самый большой спад был в 2016 году. Сейчас постепенно доходы стали восстанавливаться", - сказал он.
Президент отметил, что темпы роста реальной зарплаты на май 2019 год составили 2,8%. "По реальной заработной плате. В 18-м году темп роста был 8,5%. Сейчас у нас - 2%, в мае посчитали 2,8%", - сказал Путин.
Президент добавил, что, во-первых, в прошлом году рост был "восстановительным". "А во-вторых, все-таки все уровни власти старались выполнить указы 12-го года. И в конце года даже начали начислять, начислять, начислять. Поэтому, кстати говоря, может быть, что-то не выполнено по указам 12-го года, но, если бы их не было, не было бы и такого результата, потому что это заставляет все органы власти работать и добиваться результата", - отметил он.
Президент добавил, что повышение зарплаты с начала года коснулось 44 млн человек.
"Мы повысили минимальный уровень размера оплаты труда, повысили его до прожиточного минимума. Кстати говоря, в первом случае при повышении заработной платы это коснулось 44 млн человек так или иначе, много или мало люди получали", - сказал российский лидер.
Он отметил, что повышение минимального размера оплаты труда затронуло 3,7 млн человек. "В этом году мы проиндексируем денежное довольствие военнослужащих", - добавил президент.
Разница зарплат по отраслям и регионам
Путин отметил существование большой разницы в зарплатах по отраслям и регионам России.
"Что касается заработных плат, рост есть - и в номинальном выражении, и в реальном выражении. В номинальном выражении это выглядит так: в 2017 году было начислено заработной платы в экономике 33,2 тыс., а в этом году уже почти 44 тыс., вот последние данные - 45 тыс. Я сразу хочу оговориться, я хочу, чтобы на меня люди, которые сидят в интернете или у телевизора, не сердились за то, что у них нет таких заработных плат, это естественное дело. Я говорю о средних цифрах. Почему мне приходится пользоваться этими цифрами - потому что у нас большая разница и по отраслям, и по регионам", - сказал президент в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".
По его словам, одно дело - зарплата в Туве, другое - в Москве или в Тюмени. "Либо по отраслям. В нефтянке - одно, в финансовой сфере - другое, в машиностроении - третье, а в транспортной отрасли - четвертое. У нас формат нашей встречи не позволяет просто говорить три часа или пять часов по каждой отрасли, по каждому региону отдельно, поэтому и я, и некоторые другие коллеги, мы вынуждены пользоваться средними цифрами, но они все-таки показывают тенденцию", - добавил Путин.
Опасность кредитных пузырей
Президент также предложил ЦБ обратить внимание на опасность кредитных пузырей для населения.
"Один из показателей расходов на сегодняшний день - это выплаты по кредитам. И банки предоставляют сейчас кредиты для граждан, условно говоря, под залог 40% заработной платы, что, конечно, чревато, рискованно, на мой взгляд. ЦБ должен обратить на это внимание", - сказал Путин.
Он добавил, что "не нужно в экономике "надувать" эти "пузыри". "Тем не менее граждане берут [кредиты] и потом платят, и это уходит в минус, влияет на реальные доходы населения", - сказал глава государства.
По его словам, в РФ легализовались 100 тыс. самозанятых, и так называемой теневой рынок сократился. "Это тоже отражается на реальных доходах в сторону минуса. Есть и другие факторы, сейчас не буду все перечислять", - добавил Путин.
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