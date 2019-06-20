Устойчивость к антибиотикам к 2050 году может привести к 10 млн смертей в год

СОЧИ, 20 июня. /ТАСС /. Бесконтрольное употребление антибиотиков формирует устойчивость к ним микроорганизмов и ведет к росту случаев смертей от различных болезней во всем мире. К 2050 году их число может достичь 10 млн ежегодно, заявил в четверг на открывшейся в Сочи международной конференции по вопросам биобезопасности заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Вячеслав Смоленский.

"Распространение антимикробной резистентности является одной из самых острых проблем современности. За последние 20 лет эта проблема приобрела особенную актуальность в странах с развитой системой здравоохранения и ведением интенсивного сельского хозяйства. Длительный период фактически бесконтрольного применения антибиотиков в здравоохранении, ветеринарии и сельском хозяйстве привел к распространению микроорганизмов с генетическими особенностями, определяющими устойчивость к препаратам. Согласно оценкам международных экспертов, более 700 тыс. смертей в мире в год связано с антимикробной устойчивостью", - сказал Смоленский.

"10 млн. (смертей) будет к 2050 году, если ничего не изменится. Это международные оценки", - добавил он.

Вторая международная конференция "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения" проходит в Сочи 20-21 июня. Более 100 экспертов из 30 стран обсуждают научные исследования и разработки, оказывающие влияние на обеспечение биологической безопасности. Российскую делегацию представляют руководитель Роспотребнадзора, главный санитарный врач РФ Анна Попова, заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, а также представители Министерства обороны России, Министерства промышленности и торговли. В конференции принимает участие заместитель генерального секретаря ООН, высокий представитель по вопросам разоружения Идзуми Накамицу, представители иностранных государств, работающие в сфере обеспечения биологической безопасности.