Путин перечислил основные проблемы здравоохранения в стране

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Доступность первичного звена здравоохранения, дефицит специалистов и лекарственное обеспечение - основные проблемы здравоохранения, считает президент РФ Владимир Путин. Об этом он заявил в четверг в ходе прямой линии.

Он добавил, что доступность первичного звена здравоохранения сократилась в 17 регионах.

Жилье для врачей

Регионы РФ должны предусмотреть в своих бюджетах средства на обеспечение врачей жильем, иначе люди будут уезжать, считает Путин.

"Врач в одном из регионов сейчас обозначила одну из существенных проблем - жилье. Мы из федерального бюджета выплачиваем деньги - миллионы, а жильем должны заниматься региональные местные власти. Мы много раз об этом говорили, и они должны предусмотреть деньги в своих бюджетах на эти цели, иначе, конечно, люди будут уезжать", - сказал Путин.

Глава государства добавил, что заработные платы медицинских работников в целом по России растут, но все еще остаются регионы, где зарплаты очень маленькие, поэтому их средний уровень необходимо выравнивать.

"Действительно, существует до сих пор дефицит - специалистов 25 тыс., средний медицинский персонал - 130 тыс. И одна из ключевых задач в этом смысле - это, конечно, повышение уровня заработных плат. Я слышал сейчас, что заработные платы низкие. В целом по стране они растут - у врачей в этом году уже они выросли на 5% и где-то чуть-чуть не догоняют 77 тыс. рублей. Это в целом по стране - Москва, Санкт-Петербург, где большие заработные платы. А есть регионы, где очень маленькие заработные платы, и нам, безусловно, надо это выравнивать", - сказал он.

Лекарственное обеспечение

Путин сообщил, что федеральные деньги на лекарства в феврале были полностью перечислены в регионы, но там не вовремя идут закупки. Только в семи регионах полностью закупаются жизненно важные лекарства.

Президент также сообщил об увеличении объемов закупок препаратов для борьбы с онкологическими заболеваниями.

"Что касается денег, что особенно [важно] по онкологии, - там значительное увеличение. Мы в два раза увеличили финансирование закупок препаратов по онкологии. Скажем, для химиотерапии 80 млрд [рублей] было, сейчас - 150 млрд", - сказал президент.