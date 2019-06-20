Телерадиокомпании стран СНГ могут создать совместный проект к 75-летию Победы

МИНСК, 20 июня. /ТАСС/. Телерадиокомпании стран СНГ намерены создать совместный проект, посвященный 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом говорилось на заседании Совета руководителей государственных и общественных телерадиоорганизацией государств СНГ и административного совета Межгосударственного информационного пула стран СНГ в Минске.

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"Два года в рамках Совета обсуждался вопрос о создании совместной телепередачи <...>. Конечно, при реализации подобных многосторонних проектов возникает масса организационных и финансовых трудностей, и мы это прекрасно понимаем", - сказал первый зампредседателя Исполкома СНГ Виктор Гуминский. Он напомнил, что в 2009 году, МТРК "Мир" совместно с национальными телерадиоорганизациями у стен Брестской крепости провели многочасовой телемарафон "Так начиналась Победа". По его словам, приближается 75-летие Великой Победы, и сегодня Совету предстоит "согласовать ряд организационных мер по реализации соответствующих мероприятий плана по подготовке и празднованию этого юбилея".

При этом он подчеркнул, что "для народов стран Содружества День Победы остается без преувеличения священным праздником". "Долг перед героическим старшим поколением обязывает нас делать все возможное, чтобы память о Великой Победе сохранилась у наших народов на века, поскольку эта память и сегодня является важным объединяющим и сплачивающим фактором на просторах СНГ", - сказал Гуминский.

Он считает, что в целом работа телерадиокомпаний СНГ по освещению мероприятий, проводимых в Содружестве, носит позитивный характер, но потенциал совета далеко не исчерпан, и следовательно, есть возможности для наращивания сотрудничества. "Двигаться вперед необходимо, жизнь требует от всех нас совершенствования взаимодействия", - сказал Гуминский.

Совет руководителей государственных и общественных телерадиоорганизаций государств СНГ создан в 2007 году. В его работе принимают участие представители Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России и Таджикистана.