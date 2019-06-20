В поселке Поныри перезахоронили останки красноармейцев, погибших в битве на Курской дуге

ПОНЫРИ /Курская область/, 20 июня. /Корр. ТАСС Анна Устинова/. Церемония перезахоронения останков 69 военнослужащих Красной армии, погибших в битве на Курской дуге в 1943 году, состоялась на территории мемориального комплекса "Героям-артиллеристам" у поселка Поныри Курской области.

Останки воинов были найдены в ходе "Вахты памяти", организованной в 2019 году компанией "Газпром трансгаз Москва" в Курской области. Имена 12 погибших удалось восстановить при участии отряда "Поиск" и поисковиков Курской области.

"Мне кажется, то, что поисковики занимаются этим очень благородным делом - это выполнение нашего долга, любви, это высшее проявление самых высоких и благородных качеств. Очень приятно, что спустя поколения это живет, ребята, которые занимаются поисковыми работами, хранят память предков", - сказал на церемонии полпред президента РФ в ЦФО Игорь Щеголев.