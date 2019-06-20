Умер бывший гендиректор ТАСС Леонид Замятин

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Советский государственный и общественно-политический деятель, дипломат Леонид Замятин, возглавлявший в 1970-е годы ТАСС, скончался в возрасте 97 лет. Об этом говорится в распространенном в четверг сообщении МИД России.

"Министерство иностранных дел РФ с прискорбием сообщает, что 19-го июня на 98-м году жизни скончался выдающийся государственный и общественно-политический деятель СССР, чрезвычайный и полномочный посол в отставке Замятин Леонид Митрофанович, посвятивший себя служению Родине на внешнеполитическом направлении", - указывается в документе.

Замятин был постоянным представителем СССР при МАГАТЭ в 1959-1960 годах, занимал пост генерального директора ТАСС в 1970-1978 годах, в 1978-1986 годах руководил Отделом информации ЦК КПСС. С 1986-го по 1991 год был послом СССР в Великобритании. Лауреат Ленинской премии.