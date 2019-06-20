Минприроды: косаток из бухты Средняя измеряют и обследуют перед выпуском на волю

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Специалисты начали подготовительный этап к выпуску первых косаток, содержащихся в центре реабилитации в бухте Средней в Приморье - сначала животных необходимо измерить и исследовать. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды.

"Идёт подготовительный этап. Животных должны измерить, исследовать", - сообщили в пресс-службе. Там напомнили, что предполагается выпустить млекопитающих в Охотском море, в месте вылова.

Ранее французский океанолог Жан-Мишель Кусто отправил вопрос о судьбе косаток и белух из бухты Средняя в Приморье на передачу "Прямая линия с Владимиром Путиным". Он попросил российского президента принять окончательное решение об освобождении животных и возвращении их в места традиционного обитания.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. В полицию было подано заявление о пропаже животных, но в возбуждении дела было отказано. При этом, по данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство") в отношении юридических лиц ООО "Белый кит", ООО "Афалина", ООО "Сочинский дельфинарий" и ООО "Океанариум-ДВ", которые занимались отловом животных. Суд уже признал три компании виновными в нарушении правил рыболовства и назначил штрафы от 28 до 56 млн рублей.