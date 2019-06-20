Собор раскольнического Киевского патриархата не признал постановление о ликвидации УПЦ КП

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Поместный собор раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), который проходит в четверг в Киеве под началом Филарета, признал "неправомерной отмену УПЦ КП".

В постановлении, которое публикует издание "Апостроф", в частности, говорится, что поместный собор отменяет постановление о ликвидации УПЦ КП, которую требовал провести Константинопольский патриарх Варфоломей.

Поместный собор также постановил, что "УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность на благо украинского народа и государства". В документе также говорится, что главой УПЦ КП "продолжает быть патриарх Филарет, избранный таковым пожизненно". Кроме того, УПЦ КП продолжает быть владелицей всех денег и всего имущества, приобретенного ранее за свой счет. "Монастыри Михайловский Златоверхий, Феодосеевский, Выдубецкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все парафии Киева принадлежат управлению Киевской патриархии, равно как и Киевская Православная Богословская академия, основанная Филаретом", - говорится в документе.

В УПЦ КП также считают, что томос об автокефалии не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя, помимо этого, представителей УПЦ КП не удовлетворяет его содержание.

Филарет ранее принимал самое активное участие в создании на Украине новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, но затем начал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он открыто заявил, что больше не признает томос, который новая церковь получила из рук Константинопольского патриарха, поскольку этот документ вместо предоставления автокефалии поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя.

В свое время Филарет был предстоятелем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и даже претендовал на пост патриарха Русской православной церкви (РПЦ). Однако, не получив этот пост, он покинул РПЦ и провозгласил о создание самостоятельной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее, как и нынешнюю ПЦУ, отказались признавать все поместные православные церкви, а сам Филарет был предан РПЦ анафеме, лишен сана и отлучен от церкви. После создания на Украине ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но как оказалось, существует до сих пор.