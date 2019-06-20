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Создание Автокефальной поместной православной церкви на Украине

Собор раскольнического Киевского патриархата не признал постановление о ликвидации УПЦ КП

Поместный собор также указал, что данная церковная структура "продолжает свою деятельность на благо украинского народа и государства"

КИЕВ, 20 июня. /ТАСС/. Поместный собор раскольнической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП), который проходит в четверг в Киеве под началом Филарета, признал "неправомерной отмену УПЦ КП".

В постановлении, которое публикует издание "Апостроф", в частности, говорится, что поместный собор отменяет постановление о ликвидации УПЦ КП, которую требовал провести Константинопольский патриарх Варфоломей.

Поместный собор также постановил, что "УПЦ КП зарегистрирована госорганом и продолжает свою деятельность на благо украинского народа и государства". В документе также говорится, что главой УПЦ КП "продолжает быть патриарх Филарет, избранный таковым пожизненно". Кроме того, УПЦ КП продолжает быть владелицей всех денег и всего имущества, приобретенного ранее за свой счет. "Монастыри Михайловский Златоверхий, Феодосеевский, Выдубецкий Михайловский, а также Николаевский Богуславский, как и все парафии Киева принадлежат управлению Киевской патриархии, равно как и Киевская Православная Богословская академия, основанная Филаретом", - говорится в документе.

В УПЦ КП также считают, что томос об автокефалии не соответствует статусу автокефальных церквей, а потому ставит ее в зависимость от Константинополя, помимо этого, представителей УПЦ КП не удовлетворяет его содержание.

Филарет ранее принимал самое активное участие в создании на Украине новой церковной структуры и даже претендовал на то, чтобы возглавить ее, но затем начал высказывать недовольство положением новой организации и работой ее главы Епифания (Думенко). Он открыто заявил, что больше не признает томос, который новая церковь получила из рук Константинопольского патриарха, поскольку этот документ вместо предоставления автокефалии поставил ПЦУ в зависимость от Константинополя.

В свое время Филарет был предстоятелем канонической Украинской православной церкви Московского патриархата и даже претендовал на пост патриарха Русской православной церкви (РПЦ). Однако, не получив этот пост, он покинул РПЦ и провозгласил о создание самостоятельной Украинской православной церкви Киевского патриархата. Ее, как и нынешнюю ПЦУ, отказались признавать все поместные православные церкви, а сам Филарет был предан РПЦ анафеме, лишен сана и отлучен от церкви. После создания на Украине ПЦУ Киевский патриархат должен был быть распущен, но как оказалось, существует до сих пор.

Теги
УкраинаСоздание Автокефальной поместной православной церкви на УкраинеФиларет Денисенко (украинский религиозный деятель)Епифаний Думенко (украинский религиозный деятель)
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