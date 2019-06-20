Молодежный еврейский центр открыли в Биробиджане

ТАСС, 20 июня. Еврейский центр для молодежи открыли в Биробиджане, сообщил присутствующий на открытии главный раввин России Берл Лазар. В центре дети и молодежь смогут приобщиться к еврейской культуре и традициям.

"Осветить жизнь каждого человека - вот задача молодежного центра. Этот центр не только для тех, кто являлся участником общины - он для всех. Наше желание, чтобы правильные уроки, правильные мероприятия этого дома влияли на город, на область. Биробиджан - это первый город в России, где открылся такой центр в стране, и мы хотим, чтобы пример взяли и другие города", - сказал Лазар.

Как рассказал ТАСС главный раввин Еврейской автономии Элиягу Рисс, центр необходим для приобщения детей и молодежи к еврейской культуре, религии, традиции, языку. "В Биробиджане нам не хватало своего места для того, чтобы в неформальной обстановке провести занятия для ребят, обучить еврейским традициям, дать возможность пообщаться. Мы обратились к главному раввину с просьбой о содействии по созданию отдельного центра. И сегодня мы уже присутствуем на его открытии", - сказал Рисс.

Он уточнил, что центр строился на спонсорские средства евреев из России и зарубежья, собрано было более 20 млн рублей. К сентябрю в нем планируют открыть микву - ритуальное сооружение, необходимое для омовения. Кроме того, здесь появится и небольшой магазин кошерных продуктов. Центр находится рядом с синагогой и еврейским общинным центром в Биробиджане.

Рисс отметил, что в центре будут читать лекции, организуют группу продленного дня для школьников, а вечером - мероприятия для студентов. Дети и молодежь смогут обучаться и национальному еврейскому языку.

"Сегодня мы также открываем первый на Дальнем Востоке кошерный ресторан. Будут готовиться блюда без свинины, без запрещенных ингредиентов", - сказал Рисс, добавив, что многие жители региона, гости интересуются еврейскими традициями, хотят попробовать блюда еврейской кухни.

Еврейские школа, детский сад и форум

Помимо молодежного центра и кошерного ресторана, рассматривается возможность открыть в Биробиджане еврейский детский сад и школу, сообщил журналистам губернатор Еврейской АО Александр Левинталь. Он отметил, что регион будет искать возможности для реализации этих идей.

Левинталь добавил, что также обсуждается вопрос проведенияв в регионе еврейского форума, ориентированного на привлечение внимания бизнеса к реализации инвестпроектов на территории области.

"Во время сегодняшней встречи с Берлом Лазаром обсуждали развитие региона, привлечение инвестиций на территорию, проведения еврейского форума с бизнесменами из Израиля и других стран для того, чтобы показать возможности области и Дальнего Востока", - сказал Левинталь.

Он также сообщил, что в 2020 году в области будет проведен еврейский фестиваль.