Путин объясняет сложности решения проблем выпуска косаток "большими деньгами в этом деле"

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проблема с выпуском косаток, содержащихся в центре реабилитации бухте Средней в Приморье, связана с высокой стоимостью животных. Об этом заявил в четверг президент России в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".

"Проблема известна, и в общем понятно, из-за чего сложности возникают. Только косатки, насколько я себе представляю, стоят около $100 млн. Поэтому заинтересантов, так сказать, очень много, и проблема поэтому так непросто решается. Там, где большие деньги, там всегда сложности с решением", - сказал он, добавив, что сейчас решение проблемы началось.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморском крае содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. В полицию было подано заявление о пропаже животных, но в возбуждении дела было отказано. При этом, по данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство") в отношении юридических лиц "Белый кит", "Афалина", "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум-ДВ", которые занимались отловом животных. Суд уже признал три компании виновными в нарушении правил рыболовства и назначил штрафы от 28 до 56 млн рублей.