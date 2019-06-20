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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

Скворцова сообщила, что 30 регионов России плохо справляются с лекарственным обеспечением

Глава Минздрава РФ в числе проблем также назвала смещение сроков закупок, неправильное проведение закупок, а также неумение управлять товарными запасами

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Проблемы в обеспечении льготными лекарственными препаратами наблюдаются в 30 российских регионах. Об этом сообщила глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным".

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"Мы в течение прошедших месяцев <...> мониторили ситуацию во всех регионах, и <...> выявлено 30 регионов, где выявлены серьезные организационные логистические недоработки", - сообщила Скворцова.

В числе проблем министр назвала смещение сроков закупок, неправильное проведение закупок, а также неумение управлять товарными запасами. "Как правило, это те регионы, где нет нормальной цифровой системы льготного лекарственного обеспечения. Организатор здравоохранения не знает, на каких складах какие остатки, в каких медицинских организациях какие остатки", - сказала она.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСкворцова, Вероника ИгоревнаРоссия"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019
Путин не считает нужным либерализовать сферу хранения и распространения наркотиков
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