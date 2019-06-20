Путин: география выезда сотрудников МВД за границу будет расширена

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. География выезда сотрудников МВД на отдых за границу будет расширена, сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии.

"Буквально несколько дней назад мы разговаривали с министром внутренних дел Колокольцевым Владимиром Александровичем, который ставил этот вопрос. Не все сотрудники МВД являются обладателями секретов, рядовые сотрудники - нет. Поэтому мы договорились о том, чтобы расширить географию возможного выезда сотрудников МВД за границу", - сказал он.

Вместе с тем глава государства обратил внимание, что "все-таки сотрудники МВД наделены особыми полномочиями и в этом смысле они, конечно, находятся в особом положении", и у них есть некоторые ограничения. "Они сами для себя должны сделать выбор: они хотят там работать с этими ограничениями или нет", - отметил Путин.

Ранее сотрудникам полиции разрешили выезжать на отдых в Турцию и Таиланд. Соответствующее распоряжение 14 июня подписал глава МВД Владимир Колокольцев.

В 2014 году для сотрудников МВД ввели ограничения на выезд за рубеж. Им позволялось выезжать для отдыха лишь в страны СНГ, Китай, Вьетнам и на Кубу. Загранпаспорта работников МВД хранятся в отделах кадров их подразделений. Они выдаются на время отпуска, а затем полицейские сдают их обратно. Если сотрудник полиции захочет выехать в страну не рекомендованную для посещения, он пишет заявление своему непосредственному руководителю, а тот направляет документ на рассмотрение комиссии. В нее входит его начальник, представители кадровой службы и управления собственной безопасности, которые и дают разрешение или отказывают в нем.