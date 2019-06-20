СК начал проверку после жалобы Путину учительницы из Орла на зарплату в 10 тыс. рублей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следователи начали проверку после обращения на прямую линию с президентом Владимиром Путиным учительницы из Орла, получающей зарплату 10 тыс. рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами СК РФ по Орловской области инициировано производство доследственной проверки по обращению на прямую линию с президентом РФ учительницы из Орла по вопросу получения низкой заработной платы - 10 тысяч рублей", - сообщили в СК.

Следствие даст правовую оценку действиям должностных лиц, в чью компетенцию входит формирование фонда оплаты труда педагогических работников в регионе, и по результатам проверки примет процессуальное решение.

СК уже начал проверки по более чем 15 обращениям граждан на прямую линию из Калужской, Белгородской, Свердловской, Орловской, Саратовской областей, Красноярского и Хабаровского краев, Республик Алтай и Татарстан. Кроме того, в Челябинской области возбуждено первое уголовное дело по обращению на прямую линию.