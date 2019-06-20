Пассажиров вернувшегося в Симферополь самолета в Петербург доставит другой борт

СИМФЕРОПОЛЬ, 20 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Россия", самолет которой был вынужден вернуться в аэропорт Симферополя по технической причине, направила в Крым резервный борт, который доставит пассажиров в Санкт-Петербург, сообщили журналистам в пресс-службе авиаузла.

Ранее сообщалось, что самолет, вылетевший из Симферополя в Петербург, вернулся в аэропорт вылета из-за проблем с закрылками. Пассажиры находятся в аэропорту.

"Рейс из Симферополя в Санкт-Петербург 5620 вернулся в аэропорт по технической причине. Посадка прошла в штатном режиме. Для вывоза пассажиров рейса авиакомпания направляет резервное воздушное судно", - сказал представитель аэропорта.

Он уточнил, что во время ожидания запасного борта пассажиры будут обслуживаться в полном соответствии с федеральными авиационными правилами, им будут предоставлены напитки и горячее питание.