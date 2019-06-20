В России запретят вылов косаток в культурно-просветительских целях

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Правительство России решило запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, вылавливать этих животных разрешат только в научных целях. Об этом в четверг в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" сообщил вице-премьер РФ Алексей Гордеев.

"Правительством принято решение изменить нормативно-правовую базу и запретить вылов косаток в культурно-просветительских целях, оставить вылов только в научных целях и для народов Крайнего Севера в небольших количествах", - сказал он.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморском крае содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. В полицию было подано заявление о пропаже животных, но в возбуждении дела было отказано. При этом, по данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело из-за незаконного вылова биоресурсов.

В конце мая от Пограничного управления ФСБ по Приморскому краю в суд поступили документы по трем делам об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 8.17 КоАП РФ ("Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство") в отношении юридических лиц "Белый кит", "Афалина", "Сочинский дельфинарий" и "Океанариум-ДВ", которые занимались отловом животных. Суд уже признал три компании виновными в нарушении правил рыболовства и назначил штрафы от 28 до 56 млн рублей.

По словам Гордеева, перебазирование животных в места обитания займет "порядка четырех месяцев". Контроль за перемещением животных будет осуществлять Научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии. "Когда животные будут помещены в бухту Шантарскую Хабаровского края, специалисты продолжат за ними наблюдение", - добавил вице-премьер.