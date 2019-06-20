Путин объяснил, почему нельзя резко снизить зарплату чиновников и глав госкомпаний

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Колоссальная разница в доходах руководителей и рядовых сотрудников недопустима, но и резкое снижение зарплат министрам и топ-менеджерам привело бы к дефициту квалифицированных кадров. Такое мнение высказал президент РФ Владимир Путин во время прямой линии, отвечая на поступивший по СМС вопрос о том, будут ли чиновники получать зарплату как рядовые работники.

Путин отметил, что говорит на эту тему с болью в сердце, и напомнил выражение, согласно которому нужно сделать так, чтобы не было бедных, а не чтобы не было богатых. "Мне бы очень хотелось, чтобы доходы рядового работника повышались", - сказал президент.

"В чем может быть "засада", если мы сейчас просто возьмем и резко понизим уровень заработной платы чиновников, министров или даже руководителей крупных государственных компаний? Мы просто не найдем достаточно квалифицированных кадров, они все разбегутся по частным конторам или за границу уедут, и в конечном итоге это отразится на благосостоянии страны и этих рядовых работников, о которых мы говорим", - уверен глава государства. Путин заключил, что "человек должен получать [зарплату] от уровня своей квалификации, от уровня своих деловых, личных качеств и так далее, и, конечно, от результатов своей работы, это само собой разумеется".

При этом глава государства согласился с тем, что разница в зарплатах между обычными работниками и руководителями не должна быть запредельной. Он в связи с этим обратил внимание на ситуацию в крупных государственных компаниях. "Меня тоже иногда цепляет, - и я говорил, кстати, им об этом уже неоднократно, - когда смотришь на уровень их доходов", - отметил Путин. Он, вместе с тем, пояснил, что в крупных компаниях в виду объективной необходимости работает много иностранных специалистов, зарплата которых высчитывается от уровня зарплаты первых лиц в этих структурах, и если этот уровень резко понизить, то там тоже будет дефицит кадров с достаточно серьезными последствиями.

"И, тем не менее, разница не должна быть колоссальной…, об этом мы должны подумать", - заключил президент.

Путин также обратил внимание на ситуацию с зарплатами в сфере образования и медицины. "Первые лица, я даже не говорю сейчас о министрах, получают в 10 раз больше, чем рядовой сотрудник больницы какой-то или образовательного учреждения. Вот это недопустимо, конечно, на это точно совершенно нужно обращать внимание", - уверен глава государства.