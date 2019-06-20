Путин предложил подумать о введении допвыплат на третьего ребенка в Сибири и на Урале

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в ходе прямой линии поручил правительству подумать, чтобы в регионах Сибири и Урала ввести дополнительные выплаты на третьих детей в семье в размере одного прожиточного минимума ребенка, по аналогии с тем как это сделано в 65 регионах с негативной демографией.

"Есть еще одна мера поддержки. Она распространяется на регионы с негативной демографией. Таких регионов уже 65 и там на третьего ребенка дается помощь в размере прожиточного минимума ребенка. Мы продолжим эту меру поддержки,- сообщил российский лидер. - Я бы просил правительство обратить внимание на регионы Сибири и Урала. Вот мы над чем должны подумать. Они пока не включены в число этих 65 регионов [с низкой рождаемостью], но надо посмотреть, что там происходит с демографией".