Колл-центр прямой линии с Путиным подвергся DDoS-атаке

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Колл-центр прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным подвергся DDoS-атаке из-за рубежа, работа уже восстановлена, сообщила ведущая программы в эфире "России-24".

"Коллеги, для начала скажу, что наш колл-центр только что подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа, видимо, сбои в видеозвонках, которые были, как раз были с этим и связаны. Но мы смогли ее отразить, работа приложения восстановлена, мы продолжаем принимать звонки, общее количество обращений уже приближается к двум миллионам", - сказала ведущая.

Как подтвердили ТАСС в пресс-службе "Ростелекома", DDoS-атаки были отражены и они не повлияли на работу колл-центра.

Программа "Прямая линия с Владимиром Путиным", уже 17-я по счету с 2001 года, проходит в классическом формате. Президент находится в студии в Гостином дворе, откуда он отвечает на интересующие россиян вопросы, поступившие как по телефону, так и через сайт прямой линии или специальное приложение. При необходимости глава государства может выходить на связь по тем или иным вопросам с руководителями регионов и с министрами.

Обычно по итогам прямой линии Путин оформляет список поручений, назначая ответственных и сроки исполнения каждого задания.