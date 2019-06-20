Голубев: мусор из ростовского села, на который пожаловались Путину, уже вывезли

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 20 июня. /ТАСС/. Мусор из села Покровское Неклиновского района Ростовской области, на который пожаловались президенту РФ, уже вывезли, сообщил ТАСС губернатор области Василий Голубев.

Ранее в четверг в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" прозвучала жалоба о том, что реформа обращения с ТКО в Ростовской области реализовывается неэффективно, мусор из села Покровское не вывозится.

"Ситуация в Покровском была известна: мусор там скопился в течение какого-то времени. Но как только была получена информация об этом, площадку очистили, мусор оттуда вывезли - в период с 12 по 19 июня", - сказал Голубев.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе губернатора Ростовской области, для снижения объема отходов в Неклиновском районе организована работа станции перегрузки ТКО с прессовальными установками. "Параллельно прорабатывался вопрос дальнейшего размещения ТКО на санкционированном полигоне, имеющим резерв мощности. Ближайший такой полигон располагается в Новошахтинске на расстоянии от 110 до 130 км от мест образования отходов. <…> В настоящее время все договорные отношения заключены, ТКО с площадки перегрузки перевозятся на полигон в Новошахтинске", - добавили в пресс-службе.

С 1 января в России началась реформа отрасли обращения с мусором. Ответственность за обращение с отходами перешла от разрозненных мелких компаний к крупным региональным операторам, отобранным местными властями по конкурсу. Тарифы были пересмотрены с тем, чтобы они обеспечивали сортировку, переработку мусора и позволили предотвратить появление нелегальных свалок. Плату за обращение с коммунальными отходами вынесли для жителей отдельной строкой в платежной квитанции.

Сейчас, по данным председателя комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, координатора проекта "Единой России" "Чистая страна" Владимира Бурматова, к реформе подключились 72 субъекта РФ. Москва и Санкт-Петербург воспользовались исключительным правом отложить переход на новую систему до 2022 года.