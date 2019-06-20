Две косатки и шесть белух отправлены к Шантарским островам для выпуска

ВЛАДИВОСТОК, 20 июня. /ТАСС/. Две косатки и шесть белух из содержащихся в приморской бухте Средней отправлены в район Шантарских островов, где их будут выпускать в естественную среду обитания. Об этом стало известно в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным".

"Прямо сейчас двух косаток и шесть белух везут в район Шантарских островов, чтобы наконец выпустить на свободу", - сообщила в прямом эфире журналист прямо из бухты Средней.

Как передает корреспондент ТАСС с места событий, в настоящее время продолжается погрузка животных в фуры для дальнейшей отправки.

По информации ВНИРО, в ходе транспортировки животных будет сопровождать команда из 70 человек, в которую войдут тренеры, ученые, ветеринарные врачи, обслуживающий персонал. Во время перевозки в транспортировочной ванне с каждым из животных будут постоянно находиться два специалиста, которые посменно будут контролировать их состояние. С 5 июня компании-отловщики начали мероприятия по реадаптации животных в соответствии с рекомендациями научного консилиума.

Животные будут выпускаться группами с учетом сложившихся между ними социальных связей в период с июня по октябрь 2019 года. Все животные до выпуска пройдут дополнительное ветеринарное обследование.

С лета прошлого года в бухте Средней в Приморье содержались 90 белух и 11 выловленных для продажи в Китай косаток, однако три белухи и одна косатка пропали. В полицию было подано заявление о пропаже животных, но в возбуждении дела было отказано. При этом, по данным следствия, животных вылавливали с нарушениями, возбуждено уголовное дело по факту незаконного вылова биоресурсов.