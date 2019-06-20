Путин считает, что народ чудь не исчез окончательно, а лишь ассимилировался

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин высказал мнение, что финно-угорский народ чудь не исчез окончательно, а ассимилировался, оставшись частью культурного кода.

"Теперь необычный вопрос: куда делся народ чудь? - сказал глава государства во время прямой линии. - Ассимилировался в основном. Но я уверен, что он не исчез окончательно".

Путин напомнил, что Россия является многонациональным государством и на ее территории проживает множество народов. "Следы каких-то народов остались, каких-то нет уже, но все это является частью нашего культурного кода", - добавил глава государства.