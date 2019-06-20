Путин поручил Уссу разобраться с социальной инфраструктурой на окраине Красноярска

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поручил губернатору Красноярского края Александру Уссу разобраться с социальной инфраструктурой в микрорайоне "Солнечный" в Красноярске.

"Вы съездите, там поговорите с людьми. Обязательно еще раз там побывайте, посмотрите, что можно сделать для развития инфраструктуры социальной", - обратился Путин к губернатору региона.

Жительница Красноярска Ксения Бессонова в ходе "Прямой линии с Владимиром Путиным" пожаловалась президенту на проблемы с перегруженными школами и детскими садами в микрорайоне "Солнечный", а также отсутствие зеленых зон и других комфортных площадок, где можно было бы гулять с детьми. По словам девушки, земля, где был запланирован парк, была отдана муниципалитетом под застройку жильем. Следственный комитет России инициировал по жалобе доследственную проверку.

По словам губернатора, в этом году в микрорайоне была открыта школа и детский сад. "Относительно того, что земля пригодная для застройки, в том числе социального плана, отдана муниципалитетом под коммерческое жилье, для меня это новость. Если это так, то мы подкорректируем это решение", - подчеркнул Усс, добавив, что власти найдут возможность создать в микрорайоне парковую зону.

Микрорайон "Солнечный" находится в Советском районе Красноярска, на окраине города. Застройка микрорайона началась в 80-е годы прошлого века.

В новость были внесены изменения (14:39 мск) - добавлены подробности в четвертом и пятом абзацах