Зарплата пожарных, подведомственных калининградским властям, составляет 25,8 тыс. рублей

КАЛИНИНГРАД, 20 июня. /ТАСС/. Заработная плата сотрудников пожарной охраны, которые подведомственны властям в Калининградской области, достигает 25,8 тыс. рублей. На заработную плату в пожарных частях, находящихся в ведении МЧС, региональные и муниципальные власти влиять не могут. Об этом сообщил журналистам руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, комментируя обращение на "Прямую линию с Владимиром Путиным" сотрудника пожарной части номер 31 в городе Светлый Станислава Толкачикаса.

Толкачикас пожаловался, что, работая командиром отделения пожарной части, находящейся в ведении МЧС, получает заработную плату в 16 тыс. рублей и вынужден трудиться в нескольких местах.

"Размер средней заработной платы, предусмотренный для пожарных государственного бюджетного учреждения Калининградской области "Отряд государственной противопожарной службы и обеспечения мероприятий гражданской обороны" составляет 25840 рублей с учетом налогов на доходы физических лиц. Без учета налога - 22480 рублей", - сказал Лысков.

Собеседник отметил, что влиять на заработную плату в пожарных частях, находящихся в ведении МЧС, региональные власти не могут. Глава Светловского городского округа, где служит в пожарной части Толкачикас, Александр Блинов, сообщил ТАСС, что пожарная часть номер 31 находится введении МЧС и муниципалитет не контролирует уровень заработной платы в ней.