Эксперт: жалоб на отсутствие инсулина в Саратовской области не поступало около года

САРАТОВ, 20 июня. /ТАСС/. Жалоб от пациентов на недостаток сахароснижающих препаратов, необходимых при диабете, не поступало около года, сообщила ТАСС председатель Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Общественной палате Саратовской области Татьяна Топилина.

Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова в эфире программы "Прямая линия с Владимиром Путиным" сообщила, что выявлено 30 регионов, где власти плохо справляются с лекарственным обеспечением. В числе регионов, где наблюдаются вопросы по этой части, министр назвала Саратовскую область.

"Если в 2013 и 2014 годах поступало в среднем по пять обращений в неделю по сахароснижающим препаратам, то с 2016 года ситуация начала меняться, <…> в течение последнего года обращений по сахароснижающим препаратам не поступало. Были вопросы: объяснить, разъяснить, а жалоб, что не дают лекарств, таких не было", - сказала Топилина.

Проблема с обеспечением лекарствами и их решение

В 2018 году 28-летняя жительница Саратова скончалась, не получая лекарства от диабета. По данным прокуратуры, рецепты на жизненно необходимые для нее препараты врачи не выписывали из-за их нехватки их в аптеках. СК возбудил уголовное дело по факту гибели женщины. Позже власти региона сообщили, что жительница Саратова, болевшая диабетом и скончавшаяся в больнице, получала лекарства в полном объеме.

По словам Топилиной, серьезных проблем с закупкой лекарств в настоящий момент в области нет, более того, активно ведется работа в этом направлении, увеличивается финансирование. "Буквально недавно было озвучено, что в нашем регионе выделено дополнительно 100 млн рублей, помимо того, что было запланировано ранее, на закупку сахароснижающих препаратов, идет рост финансирования по данным препаратам", - отметила Топилина.

Также, по словам эксперта, в области работает цифровая система льготного лекарственного обеспечения. "Все врачи работают в этой системе, <...> работает система электронной записи и выписки рецептов, все прозрачно", - пояснила она.