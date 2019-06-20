Ученые объяснили Кашмирский феномен в горах на севере Индии

НЬЮ-ДЕЛИ, 20 июня. /ТАСС/. Исследование, проведенное студентами-физиками из западноиндийского штата Раджастхан, подвело черту под многочисленными домыслами относительно необычного явления на высоте более 3 тыс. метров в районе Ладакх в северном индийском штате Джамму и Кашмир, где машины с выключенным зажиганием сами едут в гору.

Гравитационным феноменом, будто отрицающим законы физики, поражены десятки тысяч туристов, путешествующих в этом регионе, отмечает агентство ANI.

Замерив магнитное поле, студенты пришли к выводу, что несмотря на то, что аномалия действительно существует, она недостаточна для того, чтобы двигать машины.

"Индукция магнитного поля холодильника в доме равна 100 Т, но она же не двигает машины. Сильнейшая магнетическая активность, замеренная нами у холма, равнялась всего 60 мТ, что во много раз меньше", - объяснил Сони, один из участников исследований.

Скачки в индукции магнитного поля связаны с довольно высокой дозой естественной радиации в этом районе - в расположенном в Ладакхе городе Лех зафиксированы самые высокие уровни естественной радиации на Земле.

"Магнитный холм"

"Изучив так называемый эффект магнитного холма, мы пришли к выводу, что он вовсе не отрицает законы гравитации, а скорее наоборот, основывается на них, а также на влиянии географического положения и высоты над уровнем моря. Нельзя не признать, что магнитная активность здесь действительно сильнее, чем в других местах, но она находится в пределах нормы и не является ничем сверхъестественным. Некоторые посетившие "Магнитный холм" люди заявляют, что чувствовали на себе воздействие магнитного поля, однако у нас нет доказательств, что это не было галлюцинацией из-за нахождения на большой высоте", - подвел итоги исследования руководивший им физик Санджай Лакшминараян.

Местные власти считают "Магнитный холм" Ладакха настоящей достопримечательностью - рядом можно найти указатель, а у подножия - инструкции, как испытать феномен на себе. Автомобиль, гласят они, необходимо поставить на нейтральную передачу, и он сам начнет двигаться на скорости около 20 км/ч вне зависимости от своих размеров и веса. В сети можно найти множество видеодоказательств этого феномена, снятых путешественниками со всего мира.