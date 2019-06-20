В Совете Федерации готовы подключиться к подготовке проекта об увеличении пособия на детей

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Члены Совета Федерации готовы активно подключиться к работе по подготовке законопроекта об увеличении пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом сообщила ТАСС в четверг вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова.

В ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение об увеличении размеров пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума ребенка практически принято.

"Это позволит семье не снижать уровень доходов, увереннее планировать свой бюджет и в принципе увереннее смотреть в будущее. Совет Федерации готов самым активным образом участвовать в подготовке соответствующего законопроекта", - сказала Карелова.

Она напомнила, что в данный момент Госдума уже рассматривает правительственный законопроект об изменении критерия нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Новость, которую сообщил президент, о том, что пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет с 50 рублей может вырасти в разы и подняться до уровня прожиточного минимума на ребенка, настолько долгожданна, что мы просто обязаны сделать все, чтобы своевременно оформить ее законодательно", - заключила вице-спикер СФ.