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"Прямая линия с Владимиром Путиным" - 2019

В Совете Федерации готовы подключиться к подготовке проекта об увеличении пособия на детей

Вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова заявила, что это позволит семье не снижать уровень доходов и увереннее планировать свой бюджет

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Члены Совета Федерации готовы активно подключиться к работе по подготовке законопроекта об увеличении пособия на детей в возрасте от 1,5 до 3 лет. Об этом сообщила ТАСС в четверг вице-спикер верхней палаты парламента Галина Карелова.

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В ходе прямой линии в четверг президент РФ Владимир Путин сообщил, что решение об увеличении размеров пособия на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет в размере прожиточного минимума ребенка практически принято.

"Это позволит семье не снижать уровень доходов, увереннее планировать свой бюджет и в принципе увереннее смотреть в будущее. Совет Федерации готов самым активным образом участвовать в подготовке соответствующего законопроекта", - сказала Карелова.

Она напомнила, что в данный момент Госдума уже рассматривает правительственный законопроект об изменении критерия нуждаемости семей при установлении ежемесячной выплаты в связи с рождением или усыновлением первого или второго ребенка с полуторакратной на двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения.

"Новость, которую сообщил президент, о том, что пособие на ребенка в возрасте от 1,5 до 3 лет с 50 рублей может вырасти в разы и подняться до уровня прожиточного минимума на ребенка, настолько долгожданна, что мы просто обязаны сделать все, чтобы своевременно оформить ее законодательно", - заключила вице-спикер СФ.

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