Псковские власти заявили о нехватке врачей в онкодиспансере после жалоб пациентов Путину

ПСКОВ, 20 июня. /ТАСС/. Одно из ведущих учреждений Псковской области - онкологический диспансер - укомплектован кадрами на 39%, в связи с тем, что региону пока не удается привлечь на работу в учреждение высококвалифицированных специалистов. Об этом в четверг сообщила ТАСС председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко.

Обратившись на "Прямую линию с Владимиром Путиным" пациенты сообщили, что вынуждены стоять в очереди три недели, чтобы получить номерок на прием. Некоторые посетители онкодиспансера пожаловались на нехватку специалистов, которые по мнению граждан, уезжают из Пскова. Кроме того, в ходе прямого включения из учреждения президенту сообщили, что люди вынуждены занимать очередь с 5 часов утра.

"Укомплектованность врачами онкодиспансера 39%, это по всем врачам, не только по онкологам. Это низкий показатель. На сегодняшний день конкретно для онкодиспансера не хватает 5 врачей-онкологов. Это специальность редкая, они должны быть высококвалифицированными", - уточнила собеседница агентства.

Привлечение врачей-онкологов

Гаращенко также отметила, что региональные власти "будут предпринимать меры, чтобы улучшить онкологическую службу". "Будем всеми способами повышать укомплектованность кадров, будем работать над уровнем заработной платы и над социальным пакетом для медицинских работников", - сказала она, добавив, что недавно в Псковской области был введен ряд мер, направленных на поддержку медицинских работников. В 2019 году в регионе было принято решение о компенсации для врачей затрат, которые они несут при аренде жилья. Кроме того, принято постановление о новой структуре заработной платы в медицинской сфере, что по оценке властей, "позволит увеличить базовую часть заработной платы".

Ранее Гаращенко сообщала ТАСС, что власти Псковской области в 2019 году почти вдвое увеличили финансирование программы по привлечению кадров в сферу здравоохранения, выделив на эти цели почти 30 млн рублей. Эти средства пойдут на выплату "подъемных" молодым врачам, на приобретение служебного жилья для медиков, а также на целевую подготовку специалистов.

По ее словам, ситуация, при которой граждане вынуждены по три недели ожидать приема специалистов в псковском онкологическом диспансере, является частным случаем и не носит массового характера.

"Будем индивидуально разбираться, потому что у нас в принципе не было таких обращений о долгом ожидании. Это все-таки единичный случай и проблема не носит массового характера. Очередей в онкодиспансере нет, я там неоднократно была и не видела, чтобы там были такие очереди, и что невозможно было записаться, и что нужно занимать очередь с 5 утра", - сказала Гаращенко.

Повышение доступности медуслуг

Кроме того, администрация области намерена расширить сеть онкологических центров. По словам Гаращенко, до 2024 года в Псковской области появится три центра амбулаторной онкологической помощи. Это позволит увеличить охват населения исследованиями и сделает лечение заболеваний для жителей региона более доступным. Создание центров ведется по региональному проекту по борьбе с онкологическими заболеваниями в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

При необходимости медики будут госпитализировать пациентов в псковский онкодиспансер, в его великолукский филиал, а также в областную клиническую больницу, где проводятся операции новообразований. Обустройство и ремонт региональных центров власти проведут за счет областного бюджета. Кроме того, из федерального бюджета в рамках нацпроекта на 2019 год выделено 173 млн рублей на приобретение оборудования для Псковского онкологического диспансера и его великолукского филиала.

О псковском онкоцентре

Корпус Псковского областного онкологического центра построили в 2011-2015 годах на базе бывшего стационара железнодорожной больницы. Всего на этот проект направили почти 1,5 млрд рублей. В здании онкоцентра предусмотрены стационар более чем на 90 коек, поликлиника на 150 посещений в смену, операционные и другие отделения. В гамма-терапевтическом корпусе смонтировано семь единиц "тяжелого оборудования", в том числе компьютерный и магнитно-резонансный томографы, три гамма-терапевтических аппарата и линейный ускоритель.

Тема борьбы с онкологическими заболеваниями для Псковской области крайне актуальна, так как в регионе ежегодно выявляется порядка 6 тыс. человек, имеющих злокачественные новообразования. Среди самых распространенных заболеваний - рак легкого, молочной железы, предстательной железы, колоректальный рак. Однако, в последние годы смертность от онкозаболеваний в регионе начала снижаться, за 2018 год она уменьшилась на 5%.

Нацпроект "Здравоохранение" предполагает снижение показателей смертности населения трудоспособного возраста (до 350 случаев на 100 тыс. населения) до 2024 года, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, обеспечение всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год.