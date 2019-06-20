Путин: никто не вправе злоупотреблять законом для ограничения возможностей критики власти

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал недопустимым злоупотребление нормой закона об оскорблении государственных символов и госинститутов в целях ограничения возможностей для критики власти. Он попросил Генпрокуратуру обратить особое внимание на правоприменительную практику в этой сфере.

"Никто не имеет права злоупотреблять этой нормой, чтобы ограничить людей в их праве критиковать действующие власти любого уровня. Конечно, мы будем за этим следить, я попрошу Генпрокуратуру самым внимательным образом обратить на это внимание", - сказал он в четверг в ходе прямой линии.

Путин добавил, что "правоприменительная практика должна соответствовать смыслу и назначению этого закона".

Вопрос о штрафах за неуважение к власти задал президенту один из основателей известного паблика MDK Роберто Панчвидзе. По его мнению, людям в интернете необходимо высказываться, чтобы "выплеснуть негатив". Панчвидзе напомнил, что недавно в Архангельской области шесть человек были оштрафованы за комментарии в соцсетях.

Путин заметил, что в законе, вступившем в силу весной этого года, речь не идет о критике власти. "Наоборот, она должна быть свободной, люди имеют право и должны обращать внимание на проблемы, в том числе в функционировании властных институтов", - подчеркнул он.

Президент пояснил, что цель закона - борьба с оскорблениями символов государства, "чтобы никто не позволял себе глумиться над флагом, гербом". Такие факты, по его словам, "имеют место", на них нельзя не обращать внимание.

Глава государства добавил, что такая законодательная норма не является исключительно "квасной российской", а существует во многих странах. "Во многих странах мира уголовная ответственность предусмотрена даже, несколько лет лишения свободы дается в европейских странах, например, в ФРГ. У нас административная ответственность только вводится на этот счет", - сказал он.

Норма закона

Закон об оскорблении госсимволов и госинститутов определяет порядок ограничения доступа к информации, выражающей в неприличной форме, "которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Штраф за распространение оскорбительных материалов может составить от 30 тыс. до 100 тыс. рублей. При повторном совершении правонарушения штрафные санкции возрастут до 100-200 тыс. рублей, а в случае устойчивого рецидива (более двух раз) - до 200-300 тыс. рублей. При этом в двух последних случаях в качестве альтернативного предусматривается наказание в виде административного ареста на срок до 15 суток.