Прокуратура и СК проверят обращение к Путину об отсутствии воды в селе под Тюменью

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Следственный комитет и прокуратура начали проверки по обращению к президенту РФ Владимиру Путину об отсутствии воды в селе Каскара Тюменской области.

"Следственными органами СК РФ по Тюменской области организовано проведение доследственной проверки по информации, поступившей на прямую линию с президентом РФ, от жительницы села Каскара Тюменского района об отсутствии в данном населенном пункте водопровода. Также в сообщении говорится, что органы местного самоуправления не принимают мер для решения данной проблемы", - сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

В рамках проверки следователи дадут правовую оценку действиям или бездействию лиц, ответственных за сложившуюся ситуацию. Как сообщили ТАСС в пресс-службе Генпрокуратуры РФ, прокуратура области также начала проверку по жалобе на отсутствие водопровода. "При наличии оснований будут приняты исчерпывающие меры реагирования. Ситуация поставлена прокурором Тюменской области на контроль", - сообщили в надзорном ведомстве.

К президенту РФ во время прямой линии обратилась жительница села Каскара Мария Кузнецова с проблемой водоснабжения населенного пункта. По словам женщины, жители вынуждены брать воду в соседних селах, но в последнее время они были лишены и этой возможности, поэтому закупали бутилированную воду в Тюмени. При этом, по словам Кузнецовой, по соседству с селом проведен водопровод для местной птицефабрики, но на просьбы сделать отвод для села власти не отреагировали. В этой связи заместитель губернатора региона Вячеслав Вахрин сообщил ТАСС, что водовод длиной 22 км, содержавшийся птицефабрикой, износился, он будет замене до конца 2020 года.

Каскара - село в Тюменском районе, которое находится в пригородной зоне Тюмени на левом берегу реки Тура в 20 км к востоку от областного центра. В населенном пункте проживают более 3 тыс. человек.