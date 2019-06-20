Эксперт: косаток и белух из Средней будут выпускать партиями в течение четырех месяцев

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Косатки и белухи, содержащиеся в Приморье в бухте Средняя, будут выпускаться на волю партиями по несколько особей в течение четырех месяцев. Об этом рассказал ТАСС директор Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) имени А. Н. Северцова РАН Вячеслав Рожнов.

"Процесс пошел, и это самое главное. Животных будут освобождать партиями, по несколько особей, в течение следующих четырех месяцев. Все будет делаться строго по тому плану, который был разработан российскими специалистами - участниками научного консилиума, собранного Министерство природных ресурсов и экологии РФ", - сказал он.

Рожнов подчеркнул, что план выпуска животных на волю составлен так, чтобы у них была возможность вернуться к своим семьям. "План этот заключается в том, чтобы вывести млекопитающих в Охотское море - в зону их естественного обитания. Таким образом, специалисты надеются максимально увеличить шансы на адаптацию морских млекопитающих к естественной среде обитания и их дальнейшее воссоединение со своими прежними семьями или создание собственных", - сказал директор Института проблем экологии и эволюции РАН.

Он отметил, что выполнение плана будет проходить под контролем ученых. "В первую очередь, [план был разработан] специалистами ИПЭЭ РАН и ВНИРО. Они же теперь будут следить за реализацией всего процесса. Этот же план был поддержан группой международных ученых, которые входили в команду Жана-Мишеля Кусто", - добавил Рожнов.