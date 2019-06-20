Сейм Латвии утвердил запрет на ношение советской и нацистской формы

РИГА, 20 июня. /ТАСС/. Сейм (парламент) Латвии утвердил в третьем окончательном чтении на заседании в четверг законодательные поправки, предусматривающие введение запрета на ношение на публичных мероприятиях формы СССР и нацистской Германии. Об этом сообщает пресс-служба законодательного органа.

Принятые к закону о собраниях, шествиях и пикетах поправки предусматривают, что во время этих мероприятий будет запрещено использовать форму вооруженных сил бывшего СССР, ее бывших республик и нацистской Германии и репрессивных учреждений (также в стилизованном виде), а также ее элементы. Запрет распространяется на публичную демонстрацию на общественных мероприятиях нацистской свастики, знаков СС, серпа и молота, а также флагов, гербов и гимнов нацистского и советского режимов.

За нарушение этого запрета планируется применять предупреждение или денежный штраф в размере до €70 для физических лиц, а для юридических - до €580. Поправки вступят в силу 1 января 2020 года, однако их еще должен утвердить президент республики.

"Люди должны понимать, что носить нацистскую или советскую форму и символику на публичных мероприятиях в нашей стране неприемлемо", - отмечает председатель парламентской комиссии по правам человека и общественным делам Артусс Кайминьш, которая несла ответственность за продвижение этих поправок в Сейме.

С инициативой внести соответствующие законодательные поправки ранее выступило входящее в правящую коалицию национальное объединение "Все для Латвии! - Отчизне и свободе / Движение за национальную независимость Латвии". Как отмечает нацблок, в случае утверждения этого предложение, российским ветеранам будет запрещено являться на мероприятия 9 мая в Латвии в форме армии СССР.

Официально в Латвии 8 мая считается Днем поражения нацизма и памяти жертв Второй мировой войны. 9 мая в республике является Днем Европы, однако значительная часть населения, в первую очередь русскоязычные жители страны, которые составляют около 40% населения республики, в этот день празднуют День Победы. Каждый год в Риге у памятника Советским воинам-освободителям собираются сотни тысяч человек, чтобы возложить цветы к его подножию и поздравить ветеранов.