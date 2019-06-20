Генпрокуратура подготовила предложения по мерам против необоснованных арестов бизнесменов

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Генеральная прокуратура по поручению главы государства сформулировала предложения по мерам против необоснованных арестов предпринимателей, сообщил журналистам официальный представитель ведомства Александр Куренной в связи тем, что тема была поднята в ходе прямой линии с президентом.

"В части избираемой меры пресечения в рамках следствия в отношении предпринимателей за экономические преступления, если обвиняемый не скрывается от следствия, должны шире применяться меры пресечения в виде залога или домашнего ареста. Разумеется, речь не идет о хищении бюджетных средств, денег дольщиков и других опасных посягательствах", - сказал Куренной.

Он подчеркнул, что "для безусловного соблюдения гарантий бизнесменов не быть арестованными за преступления в сфере предпринимательской деятельности необходимо четко сформулировать ее определение в УПК РФ". "По поручению президента РФ Владимира Путина Генпрокуратура России уже сформировала соответствующие предложения", - сообщил Куренной.

Число фактов незаконного привлечения к уголовной ответственности предпринимателей в России в 2018 году сократилось вдвое, отметили в ведомстве.

"Что касается незаконных действий в отношении бизнеса со стороны правоохранительных органов, то ситуация остается проблемной, - отметил Куренной. - Тем не менее системные меры привели к конкретному положительному результату. За прошлый год количество необоснованных решений органов расследования о привлечении предпринимателей к уголовной ответственности сократилось почти в два раза (с 60 до 35)".

Кроме того, сообщил он, прокурорами отменено более 200 незаконных постановлений о возбуждении уголовных дел и предъявлении бизнесменам обвинений.