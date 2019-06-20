Совет при президенте РФ не поддержал изъятие участков за нарушение противопожарных норм

МОСКВА, 20 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства в четверг отказался поддержать подготовленные Минэкономразвития законопроекты, предусматривающие изъятие у собственников земельных участков при несоблюдении правил противопожарной безопасности. Об этом сообщила пресс-служба председателя совета, главы комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павла Крашенинникова.

Законопроектами вводится механизм принудительного изъятия земельных участков у граждан и юридических лиц в судебном порядке в случае несоблюдения ими требований пожарной безопасности. Причем, как отметили в пресс-службе, критерии нарушений в тексте не прописаны, этот вопрос вынесен на уровень подзаконного акта. Более того, "из материалов к проекту можно сделать вывод, что речь идет о нескошенной траве, зарастании участка сорной растительностью, наличии на участке мусора", говорится в сообщении.

"Крашенинников заявил, что концепция проектов не отвечает конституционным критериям справедливости и соразмерности ограничений прав и свобод, не обеспечивает гарантии охраны собственности законом, вытекающие из принципа неприкосновенности собственности", - говорится в сообщении пресс-службы.

По мнению главы совета, подобные инициативы противоречат Конституции России. Кроме того, у совета возникли претензии и к самим текстам законопроектов. Так, описанные в них нормы могут применяться "к любым земельным участкам, независимо от их категории и вида разрешенного использования", говорится в сообщении.

При этом в совете убеждены, что предлагаемое выставление на торги участков, владельцы которых не соблюдали противопожарные правила, не решит проблему, так как желающих приобрести участок с сухой травой и мусором может не найтись. "С учетом вышеизложенного после обсуждения Совет при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательств не поддержал указанные законодательные инициативы", - отметили в пресс-службе.